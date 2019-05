Ermittlungen im Fall Niklas ergebnislos eingestellt

Drei Jahre nach dem gewaltsamen Tod des 17-jährigen Niklas in Bad Godesberg hat die Bonner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt. Das bestätigte Behördensprecher Robin Fassbender am Samstag (04.05.2019) dem WDR. Der 17-jährige Niklas war an einem Wochenend-Abend Anfang Mai 2016 aus einer Gruppe heraus angegriffen worden und durch einen gezielten Tritt gegen den Kopf getötet worden.