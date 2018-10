Seit Monaten regnet es in Nordrhein-Westfalen zu wenig. Der Rhein hat deshalb starkes Niedrigwasser, aktuell beträgt die Wassertiefe zum Beispiel bei Bonn außerhalb der Fahrrinne nicht einmal einen Meter. Nicht nur die Schifffahrt stellt das vor große Probleme, auch die meisten Fische leiden unter den niedrigen Wasserständen.

Fahrrinne ist gefährliches Ausweichquartier

Etwa 50 Fischarten leben inzwischen wieder dauerhaft im Rhein, darunter Barsche, Hechte und Forellen. Normalerweise bevorzugen sie die flachen Bereiche am Rande des Flusses. Da die aber gerade trockenliegen, weichen die Fische in die Fahrrinne aus. Dort aber können sie leicht in die Schiffsschrauben geraten. Außerdem sind die Fische dort eine leichtere Beute für ihre Fressfeinde, weil sie sich auf kleinerem Raum drängen müssen.