Pariser Häftling nach spektakulärer Flucht am Niederrhein gefasst

Der 28-jährige Gefängnisinsasse hatte am Dienstag vor Weihnachten einen Suizidversuch vorgetäuscht und war daraufhin in ein Krankenhaus in Pontoise im Nordwesten von Paris gebracht worden. In der Notaufnahme wartete nach Angaben der Staatsanwaltschaft bereits die Komplizin auf den Häftling und den ihn begleitenden Gefängniswärter.

Kugelsichere Weste rettet Gefängniswärter

Den Angaben zufolge schoss ein weiterer Komplize dem Gefängniswärter in den Rücken und half dem Häftling und seiner Freundin anschließend bei der Flucht per Auto. Diese endete jetzt in Mönchengladbach, bestätigte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf . Der Gefängniswärter trug während der Vorfalls eine kugelsichere Weste und konnte das Krankenhaus nach kurzer Zeit wieder verlassen.

Der mehrfach vorbestrafte Häftling saß nach Angaben der Staatsanwaltschaft seit dem 1. Oktober in Untersuchungshaft. Ihm wird die Tötung eines 18-Jährigen in der Gemeinde Valenton bei Paris vorgeworfen.

Stand: 27.12.2021, 07:14