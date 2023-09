Niederlande wollen weniger Studierende aus dem Ausland

Insbesondere fürchtet die Euregio negative Folgen für den Arbeitsmarkt in der Grenzregion, sagte Hajjoubi: „ An niederländischen Hochschulen studieren sowohl niederländische als auch deutsche Studierende, um sie für den regionalen Arbeitsmarkt auszubilden. Es ist wichtig, dass sie dies intensiv kennenlernen, damit sie nach dem Studium in der Grenzregion arbeiten können. “

Viele Studierende wohnen auf deutscher Seite

Die Euregio-Chefin verwies darauf, dass Deutsche, die in niederländischen Grenzstädten studierten, teils in nahe gelegenen deutschen Orten wohnten und den Niederländern keine Studentenunterkünfte streitig machten. Als Beispiel nannte sie die Fontys Universität im grenznahen Venlo. Deren deutsche Studierende wohnten häufig in Nettetal oder Kaldenkirchen und übten deshalb überhaupt keinen Druck auf den niederländischen Wohnungsmarkt aus.