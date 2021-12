Shoppen am Niederrhein: Niederländer umgehen Lockdown

Restaurants, Fitnessstudios und Geschäfte - Alles, was nicht für den täglichen Bedarf notwendig ist, muss geschlossen bleiben. Deshalb kommen viele Niederländer unter anderem an den Niederrhein, wo die Geschäfte noch offen sind.

Doch genau davon rät der niederländische Gesundheitsminister Hugo de Jonge im niederländischen Fernsehen NOS ab: „Es ist nicht vernünftig, das zu tun. Wenn es in den Niederlanden unvernünftig ist, durch eine volle Einkaufsstraße zu laufen, dann kann man sich unschwer denken, dass es auch in Antwerpen nicht vernünftig ist, und in Aachen natürlich auch nicht. Deshalb: tun Sie es nicht und halten Sie sich an die Regeln.“

Eine Auszeit vom Lockdown

Seit Mitte Dezember gilt in den Niederlanden der Lockdown.

Viele Niederländer, die am Donnerstag in Kleve waren, wollten eine Auszeit vom Lockdown haben. Eine Kundin sagte: "Meine Kinder haben Ferien und die brauchen etwas Abwechslung." Andere sind vor allem zum Shoppen und Schlendern hier.

Die Ladenbetreiber freuen sich über die zusätzlichen Gäste, erzählte der Besitzer eines Schuhladens in der Innenstadt. Trotz des Mehraufwands durch die Kontrollen der Corona-Schutzmaßnahmen – Impfstatus und Ausweis und Maskenpflicht – lohnt es sich finanziell für den Besitzer.

Lockdown bis Mitte Januar

Die Niederländer werden vermutlich weiterhin ihre Shoppen-Ausflüge an den Niederrhein unternehmen. Denn noch bis Mitte Januar gilt der Lockdown dort – alles was nicht für den Tägliche Bedarf notwendig ist, bleibt geschlossen.