Im Prozess um den Mord auf einem Campingplatz in Niederkrüchten ist die Angeklagte am Donnerstag (05.09.2019) vom Mönchengladbacher Landgericht zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der Verteidiger der Angeklagten will das Urteil anfechten.

Ramona K. hat laut Anklage ihren damals 54 Jahre alten Lebensgefährten Roland P. am Abend des 18. Januar 2018 in dessen Wohnwagen in Niederkrüchten erschlagen. Mindestens zwei Mal habe sie mit einem Pflasterstein dem Opfer auf den Kopf geschlagen. Anschließend hat sie laut Anklage Wertsachen mitgenommen, um die Tat wie einen Raubmord aussehen zu lassen. Roland P. starb noch am Tatort.