Wolfgang Niedecken wird 70

Und das in vielen Bereichen. Wolfgang Niedecken schreibt Texte, komponiert, ist Buchautor, Maler und moderiert im Radio. Seit Jahrzehnten prägt er nicht nur die Kölner Kultur-Szene.

Niedecken verbindet Rock mit kölschen Texten

Aufgewachsen ist er in Rheinbach und in der Kölner Südstadt, wo seine Eltern ein Lebensmittelgeschäft auf der Severinstraße führen. Niedecken studiert Kunst und macht Musik – geprägt durch die Songs seiner musikalischen Vorbilder – allen voran Bob Dylan. In den 1970er Jahren gründet er die Band BAP. Niedecken gibt der Rockmusik kölsche Texte. „Das ist meine Muttersprache und die Sprache in der ich fühle, denke und auch träume.“, sagt er . Der Kölsch-Rock kommt nicht nur bei den Band-Kollegen gut an und Niedecken bleibt dem Dialekt bis heute treu.

BAP gelingt der Durchbruch

Wolfgang Niedecken bei einem Auftritt 1984

1979 entsteht die erste LP mit dem Titel "Wolfgang Niedecken's BAP rockt andere kölsche Leeder." Mitte der 1980er schafft es BAP zum ersten Mal in die Charts und ist dort seither regelmäßig vertreten. „The sky ist the limit, future is wide open”, beschriebt Niedecken diese Zeit heute, als „wunderbare naive und zum Teil auch blauäugige Zeit mit ausschließlich Lebensfreude.“

Musik alleine reicht ihm nicht

Nur die Musik reicht Niedecken nicht. Er setzt sich ein, engagiert sich – und ist immer auch politisch. Gemeinsam mit Kölner Musikern setzt er 1992 ein Zeichen gegen Rassismus mit dem „Arsch huh“-Konzert auf dem Kölner Chlodwigplatz. Eine ausverkaufte Tour durch die ehemalige DDR sagt er ab, weil er sich nicht zensieren lassen will.

Engagement lernt er im Elternhaus

Mit dem Projekt „Rebound“ will er ehemaligen Kindersoldaten und –prostituierten in Afrika helfen, wieder ein normales Leben führen zu können. Er habe im Elternhaus gelernt, nicht egoistisch zu sein und sich für andere einzusetzen. Vor allem für die, die sonst untergehen beschreibt er den Grund für sein Engagement.

"Mein Vater wäre stolz..."

Wolfgang Niedecken bekommt das Bundesverdienstkreuz verliehen

Und dafür bekommt der mehrfach preisgekrönte Künstler 2013 das Bundesverdienstkreuz. Er nimmt es an: „Weil ich dachte, da wäre mein Vater total stolz und wahrscheinlich beruhigt, dass aus dem Kleinen doch noch was geworden ist. Das war eine ganz sentimentale Geschichte.“ Sentimental sei er ansonsten eher selten, vielmehr sei er eine melancholische Frohnatur.

Schauen, was kommt

Neben Solo-Projekten steht Niedecken immer noch mit BAP auf der Bühne. Pläne für neue Projekte macht er nicht. „Ich arbeite am liebsten, wenn alles fließt“, sagt er, „ wenn ich den Eindruck habe, dass sich eines aus dem anderen entwickelt, das genieße ich. Mal gucken, was sich im nächsten Jahr tut, von da aus geht es weiter, Schritt für Schritt.“