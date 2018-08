Seit wann kommentierst du die Sendung? Wie kam es dazu?

Thomas Vogel: Die erste Übertragung gab`s vor 20 Jahren, das war ein richtiges Abenteuer damals. Vor allem für mich als kompletten Nicht-Schützen. Und wie es mich dahin verschlug? Das hatte mit dem Karneval zu tun. Kollege Manni Breuckmann hat immer den Rosenmontagszug in Düsseldorf im Radio übertragen, der wechselte aber 1993 damit zum Fernsehen. Und da ich der einzige gebürtige Düsseldorfer in der Redaktion war, wurde ich dazu "verdonnert", den "Zoch" im Radio zu kommentieren. Tja, und als dann das Fernsehen beschloss, die Königsparade des Neusser Schützenfestes zu übertragen, hieß es: " Das kann doch der Vogel machen, der ist ja der Brauchtumsexperte im Studio Düsseldorf ".

Was werden wir alles in der Sendung sehen? Und was ist das Besondere an der Parade?

Vogel: Die Parade ist einfach einzigartig, und das ist dann auch gleichzeitig das Besondere. Das kann man kaum beschreiben, das muss man selber sehen: Und zwar zunächst mal Schützen, jede Menge Schützen. Mehr als 5700 marschieren am Sonntag über den Neusser Markt zu Ehren des Schützenkönigs. Schmucke Uniformen wird es zu sehen geben, Holzgewehre, Fahnenschwenker und Blumenhornträger. Aber es gibt nicht nur viel zu sehen, sondern auch zu hören. Knapp 2000 Musiker ziehen nämlich auch mit und präsentieren Fanfarenklänge und viele Parademärsche. Und nicht zuletzt muss man sich unbedingt die Geschichten und Geschichtchen meines Co-Kommentators Herbert Breidenbach anhören. Der ist nicht nur Schütze, sondern schlicht das personifizierte Schützenlexikon. Ich glaube, der "Breidi" kennt den Namen jedes Pferdes im Zug und die Schuhgröße jedes mitmarschierenden Schützen.

Eine Anekdote aus den vielen Sendungen, die du heute allen erzählst?

Vogel: Ach, da fällt mir nur die Geschichte von den dampfenden Füßen ein. Es ist ja nicht unüblich, dass es am letzten Sonntag im August mittags schon mal irrsinnig heiß werden kann. Ja, und dann fiel natürlich die Klimaanlage in der hermetisch abgeriegelten Kabine aus. Der Breidi und ich saßen da eng nebeneinander, trieften vor uns hin und konnten nur händeringend darauf warten, dass uns die Aufnahmeleitung Plastikschüsseln mit kaltem Wasser bringt, um die von Schuhen und Socken befreiten Füße etwas abkühlen zu können.