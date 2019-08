Am Freitag (23.08.2019) hat in Neuss das traditionelle Bürgerschützenfest begonnen. Bis zu einer Million Besucher werden an den Festtagen in der Quirinus-Stadt erwartet. Zu den Höhepunkten zählen der Fackelzug, die Königsparade, das Feuerwerk und das Königs-Vogelschießen. Parallel zum Schützenfest gibt es die große Kirmes.