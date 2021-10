Zwei Personen festgenommen: Zoll stellt neun Tonnen illegalen Tabak in Neuss sicher

Schon am Montag und Dienstag hat der Zoll Essen in zwei Werkshallen in Neuss zugegriffen. Dabei haben die Einsatzkräfte neben den neun Tonnen illegalen Tabak auch Verpackungsmaterial und Chemikalien gefunden. Zwei Personen konnten laut Zoll festgenommen werden.

Illegale Produktion fällt durch einen Zufall auf

Eine Maschine zur Weiterverarbeitung von Tabak.

Die illegale Produktionsstätte war aufgeflogen, weil es in einer angrenzenden Halle am Abend gebrannt hatte. Den Feuerwehrleuten und Polizisten fielen dann bei einer Kontrolle von benachbarten Hallen die Materialien auf. Von da an übernahm der Zoll Essen.

Neben den Maschinen für die Tabakfabrik war in den Werkshallen auch ein Wohnraum für die Arbeiter der Produktion eingerichtet. Zwei in der Halle angetroffene Personen wurden vorläufig festgenommen. Gegen beide ordnete das zuständige Amtsgericht Düsseldorf Untersuchungshaft an.