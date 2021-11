Bürgerumfrage: Neuss soll nicht umbenannt werden

"Neuss am Rhein" - so hätte die Stadt in Zukunft heißen sollen, zumindest wenn es nach dem Neusser Bürgermeister Reiner Breuer ( SPD ) gegangen wäre. Der hatte im Juni in den Raum gestellt, die größte Stadt im Rhein-Kreis Neuss umzubenennen, vor allem, um die Wirtschaft zu stärken. Da der Rat diese Entscheidung nicht alleine treffen wollte, wurden die Bürgerinnen und Bürger befragt.

Name wäre gar nicht so neu gewesen

Nun hat die Verwaltung das Ergebnis veröffentlicht: Eine Mehrheit hat sich gegen einen neuen Namen ausgesprochen. "Neuss am Rhein" ist damit gescheitert. Dabei wird "Neuss am Rhein" schon länger verwendet, so zum Beispiel von einigen Unternehmen. Auch die Verwaltung selbst verwendet den Namen in all ihren Mitteilungen. Die Stadt hatte ihren Vorschlag damit begründet, dass durch den Namen neue Unternehmen angezogen würden

Im Vorfeld der Bürgerbefragung hatte es schon Kritik gegeben. So hatten sich Neusser im Rathaus gemeldet und ihren Unmut geäußert. Die Aktion sei schlichtweg unnötig. Andere beklagten die Kosten für das Austauschen der Ortsschilder.