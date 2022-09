Neusser Modellprojekt: Genau wissen, was die Menschen brauchen

In den Kommunen, bei Statistikämtern und in Datenbanken liegen an verschiedenen Stellen oft sehr viele Daten über Unternehmen, die Wirtschaft und die Menschen vor, die dort leben. Viele Infos, die nicht miteinander vernetzt sind. Noch nicht, denn genau das soll das Modellprojekt in Neuss ändern. Hier werden diese Daten seit zwei Jahren mit Hilfe von Spezialisten des Informationsdienstleisters Creditreform zusammengeführt und analysiert.

Ziel: Genauerer Blick für Situation in der Stadt

Ziel ist es, dass Neuss einen genaueren Blick dafür bekommt, wie die wirtschaftliche und soziale Lage der eigenen Stadt aussieht und wo die Probleme sind - beispielsweise, in welchem Stadtteil die Menschen wie häufig oder wie hoch überschuldet sind.

Am Donnerstag wurden erste Ergebnisse vorgestellt. So sollen mit den Daten bessere Angebote für die Bürger entwickelt werden. Ein Aspekt des Projekts ist eine passgenaue Schuldnerberatung. Damit können überschuldete Menschen in der Stadt gezielt beraten und unterstützt werden.