Nach dem Tod eines Elfjährigen in Neuss hat nun der Onkel des Jungen sein Geständnis widerrufen und seine Frau beschuldigt. Der 41-Jährige war von der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft wegen Mordes angeklagt worden.

Er hatte zunächst zugegeben, seinen Neffen im Oktober 2017 so schwer misshandelt zu haben, dass dieser wenige Tage später an den Folgen starb. Nach etwa 250 Tagen in Untersuchungshaft revidierte er am Mittwoch (20.06.2018) vor dem Düsseldorfer Landgericht sein Geständnis.

Der Angeklagte habe seiner Frau versprochen, die Tat auf sich zu nehmen. Er sei damals nicht davon ausgegangen, dass der Junge an den Verletzungen sterben würde.

Tante soll Elfjährigen misshandelt haben