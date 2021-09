Kaninchenpest wütet im Rhein-Kreis Neuss

Ausgerechnet beim Impftermin gegen Myxomatose hat der Tierarzt von Miriam Galkowski bei ihren Kaninchen die Krankheit entdeckt. Myxomatose ist ein Fachbegriff für die Kaninchenpest. Eine Krankheit, die für die Kaninchen oft qualvoll verläuft und tödlich endet. Galkowskis Jungtiere wurden trotzdem geimpft – in der Hoffnung, dass die Krankheit der Tiere dadurch milder verläuft.

Zehnmal so viele Erkrankungen wie sonst

Tierärzte im Rhein-Kreis Neuss melden derzeit ungewöhnlich viele Fälle der Kaninchenpest. Die Krankheit tritt zwar auch sonst immer wieder auf, einige Praxen melden aber das zehnfache der normalen Erkrankungen. Auch in die Tierarztpraxis von Dr. Falk Valentin Reichle in Neuss kommen immer mehr Halter mit an Myxomatose erkrankten Tieren. In einem normalen Sommer habe er fünf Fälle der Krankheit in seiner Praxis, sagt er. Allein in den vergangenen drei Wochen seien es aber 30 gewesen.

Die Veterinärämter in der Region konnten auf eine WDR-Nachfrage jedoch keine genauen Zahlen nennen, da die Myxomatose keine meldepflichtige Krankheit ist. In den Praxen werden nur die Fälle der Hauskaninchen gezählt, die dort behandelt werden, wie viele wild lebende Tiere betroffen sind, ist unklar.

Nicht gefährlich für Menschen

Auch geimpfte Kaninchen können sich infizieren. Andere Tiere wie Hunde oder Katzen können sich aber nicht anstecken, und auch für den Menschen ist die Kaninchenpest keine Gefahr. Das unterscheidet die Myxomatose von der Hasenpest Tularämie. Die Hasenpest kann nämlich vom Hasen auf den Menschen oder zum Beispiel den Hund überspringen.

Gerötete Augen, geschwollene Körperteile, Apathie

Gerötete und geschwollene Augen: ein Symptom, an dem Besitzer erkrankte Tiere erkennen können.

Bei den Tieren von Galkowski in Neuss wurden die Symptome trotz der Impfung schlimmer. "Es hat dicke Augen bekommen, eine geschwollene Nase, ganz viel Rotze an der Nase; die Genitalien sind dick geworden und die Ohren auch. Er hoppelte auch nicht mehr so fit herum," beschreibt sie typische Symptome der Krankheit bei einem betroffenen Tier. Auch an geröteten Augen, Pockennarben oder apathischem Verhalten ist Myxomatose erkennbar.

Die Krankheit wurde schließlich so schlimm, dass der Tierarzt drei ihrer Kaninchen einschläfern musste, damit diese nicht mehr leiden mussten. Für die Familie ein trauriger Verlust.

Mehr Mücken - mehr Überträger?