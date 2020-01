Neusser Jobcenter stockt Sicherheitspersonal nach Morddrohung auf

Das Sicherheitspersonal im Neusser Jobcenter ist am Montag (20.01.2010) an zwei Standorten verdoppelt worden. An den Eingängen gibt es außerdem Ausweiskontrollen. In der vergangenen Woche hatte es eine Morddrohung gegen Mitarbeiter gegeben.

Jobcenter will Kosten in Rechnung stellen

Die Polizei ermittelt gegen eine Mann aus dem Rhein Kreis Neuss. Er soll die Drohung ausgesprochen haben. Das Jobcenter will ihm die Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen in Rechnung stellen.

Das Jobcenter war nach der Drohung den kompletten Freitag (17.01.2020) geschlossen. Vor gut sieben Jahren war in Neuss eine Mitarbeiterin des Jobcenters von einem Kunden erstochen worden.