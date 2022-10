Neuss sucht neue Feuerwehrleute

Im Stadtgebiet hängen Plakate, dazu wurden Flyer verteilt. So will die Feuerwehr Neuss Lust auf die Arbeit in den Löschzügen machen. In einigen Ortsteilen sind schon neue Mitglieder dazugekommen. Allein in Grimlinghausen haben sich acht Interessierte gemeldet, darunter auch zwei Frauen.

"Vor dem Feuer sind alle gleich"

Rosalie Eckl ist eine von den Neuzugängen. Sie studiert Medizin und ist als Rettungssanitäterin aktiv. Als sie die Werbekampagne der Feuerwehr sah, hat sie nicht lange überlegt: " Ich wollte einfach was Neues ausprobieren, den Horizont erweitern ", erzählt sie.

Einen Unterschied zwischen ihr und den männlichen Kollegen merkt Rosalie nicht: " Vor dem Feuer sind wir alle gleich. Ganz egal, ob männlich oder weiblich. "

Frauen sind willkommen

Christian Franke von der Neusser Feuerwehr freut es besonders, dass die Mitstreiterinnen, die schon länger dabei sind, endlich Verstärkung bekommen. Er will deutlich machen: " Als Frau bist du bei uns willkommen ."

Mit diesem Plakat wirbt die Feuerwehr Neuss-Grimlinghausen

Die Arbeit bei der Feuerwehr ist meist anstrengend und natürlich nicht ungefährlich. " Trotzdem spielt es keine Rolle, wie groß oder klein ich bin, wie dick oder wie dünn, welches Geschlecht ich habe oder welche Herkunft ", ergänzt Feuerwehrmann Markus Brüggen. Die Aufgaben seien für alle Geschlechter gleich.

Anlass für die Kampagne in Neuss sind übrigens keine aktuellen Nachwuchssorgen. Es gehe mehr darum sich rechtzeitig für die Zukunft aufzustellen, heißt es.

