Die Neusser dürfen sich in diesem Jahr auf das größte Schützenregiment aller Zeiten freuen. Das ist eines von vielen Highlights des diesjährigen Bürger-Schützenfestes, das am Wochenende startet.

Traditionelles Böllern zur Eröffnung

Böllerkanone bei der Eröffnung

Offiziell hat das Schützenfest am Samstag (25.08.2018) um 12 Uhr am Hessentor mit dem traditionellen Donnern der Geschütze begonnen. Außerdem wurden in den Straßen und auf den Türmen der Stadt die Fahnen gehisst.