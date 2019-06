Die Neusser Innenstadt ist aktuell wegen einer Bombendrohung gesperrt.

Am Freitagnachmittag (14.06.2019) ging die Drohung bei der Sparkasse an der Oberstraße ein. Daraufhin wurde das Geldinstitut und ein anliegendes Gebäude evakuiert. Die polizeilichen Maßnahmen dauern noch an.

Stand: 14.06.2019, 17:08