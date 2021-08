Neuer Rekord: Stadt Neuss rechnet mit 65 Prozent Briefwählern

Erstmals bei einer Wahl könnten in Neuss also mehr Menschen per Briefwahl abstimmen als im Wahllokal. Auf das Wahlamt kommen damit neue Herausforderungen zu.

Zahl der Wahllokale soll aber nicht gesenkt werden

So werden jetzt natürlich mehr Wahlhelfer benötigt und gesucht, die am Wahltag die Briefwahlstimmen auszählen. Die Zahl der Wahllokale will die Stadt Neuss nämlich nicht verringern, auch wenn immer mehr Stimmen per Briefwahl eingehen.

Auch andere Städte gehen von höherer Briefwahlbeteiligung aus

Neuss rechnet damit, dass 65 Prozent der Wahlberechtigten die Briefwahl nutzen. Ähnlich sieht es in anderen Städten aus, zum Beispiel in Düsseldorf. Den Trend zu mehr Briefwählern gibt es schon seit Jahren, durch Corona hat die Zahl nochmal deutlich zugenommen.