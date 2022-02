Neugeborenes getötet: Mutter zu langjähriger Haftstrafe verurteilt

Neugeborenes zum Sterben in Kleiderschrank gelegt

Die Mutter soll den Säugling auf die Fensterbank gelegt haben, um nicht den Alarm der Babyklappe auszulösen.

Nach der Geburt habe sie den kleinen Jungen in ein Handtuch und eine Plastiktüte gepackt und in einen Kleiderschrank gelegt. ,,Wie von ihr beabsichtigt" sei das Baby daraufhin gestorben. Am nächsten Morgen soll die Angeklagte zu einem Frauenhaus in Köln-Bilderstöcken gefahren sein, an dem es eine Babyklappe gibt. Dort soll die Mutter ihr Kind auf eine Fensterbank gelegt haben, sodass der Alarm der Klappe nicht auslöste. Mitarbeiter der Einrichtung fanden später den toten Jungen.

Die Hauptverhandlung hatte weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.