Polizei ermittelt nach Chemieunfall in Jülich

Phosphin wird unter anderem zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt, vor allem im Garten- und Landschaftsbau. Wie es zu der Freisetzung in dem Wohnhaus in der Jülicher Innenstadt gekommen sei, könne noch nicht abschließend gesagt werden, erklärte ein Polizeisprecher.

25 Menschen verletzt

Die betroffenen Personen hätten nur leichte Vergiftungserscheinungen. Ihnen gehe es wieder besser, so der Sprecher.

Um kurz nach 13 Uhr war am Samstag in Jülich ABC-Alarm ausgelöst worden. Phosphin gilt als leicht brennbar und leicht explosionsfähig. Rund um den Einsatzort wurde eine Sperrzone mit einem Radius von 100 Metern eingerichtet. Die Bewohner des Hauses hatten den giftigen Stoff fälschlicherweise für Dünger gehalten. Als die Feuerwehr eintraf, hatten sich bereits fünf Menschen verletzt. Im Verlauf den Einsatzes kamen auch fünf Polizisten und 15 Feuerwehrkräfte mit der Substanz in Kontakt. Alle Betroffenen wurden in Krankenhäusern untersucht. Rettungswagen aus den Nachbarkreisen waren genauso im Einsatz wie ein Rettungshubschrauber.