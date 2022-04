Neues Sessionsmotto für den Kölner Karneval

Das neue Sessionsmotto lehnt sich an ein bekanntes Karnevalslied von 1905 an. Darin heißt es "Ob krüzz oder quer, ov Knäch oder Hähr. Mer looße nit vun fastleer".

Kölner Sessionsmotto 22/23

Also: Ob kreuz oder quer, ob Knecht oder Herr, wir lassen nicht vom Karneval. Der Chef des Festkomitees, Christoph Kuckelkorn, sagt dazu, der Karneval sei offen für alle und bringe die Menschen zusammen. Es soll als Einladung verstanden werden, auch in diesen schwierigen Zeiten Karneval zu feiern. In der kommenden Session feiert das Festkomitee und damit der organisierte Karneval 200-jähriges Jubiläum.

„Selbst in Kriegszeiten, in extremen Wirtschaftskrisen und zuletzt während der Corona-Pandemie – der Karneval ist für die Kölnerinnen und Kölner eine Konstante, er ist eine Stütze in schwierigen Zeiten, eine Auszeit von den Problemen des Alltags. Diesem Phänomen, das einmal im Jahr eine ganze Stadt und eine ganze Region erfasst, widmen wir unser Jubiläum” , so Kuckelkorn.

Rosenmontagszug über die Deutzer Brücke