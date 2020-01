Die diesjährige Cologne Pride hat ein neues Motto. "Für Menschenrechte" heißt es nun. Das teilte der Veranstalter am Sonntagabend (19.01.2020) mit.

Erste Kritik von antifaschistischem Bündnis

Nach der Vorstellung des ursprünglichen Mottos "Einigkeit! Recht! Freiheit!" am 1. Dezember 2019 hatte es massive Kritik vom "Rheinischen antifaschistischen Bündnis gegen Antisemitismus" gegeben. So hieß es etwa, dass sich "die CSD-Veranstaltungen unkritisch und selbstvergessen auf die bundesrepublikanische Rechtsordnung, die Nationalhymne und andere nationalistische Symbole" beziehe.

Politische Jugendorganisationen schließen sich an

Der Kritik schlossen sich nun unter anderem die Jugendorganisationen von Grünen, SPD und Linken in Köln an. Es sei "unverantwortlich in Zeiten von verstärktem Nationalsozialismus und immer noch andauernder Diskriminierung queerer Menschen durch den deutschen Staat", heißt es in einem offenen Brief.