Schnelles Internet für "Gigabit-Citys" Köln und Düsseldorf

Der Kabelnetzbetreiber Unitymedia will das schnelle Breitband-Internet in den Städten flächendeckend ausbauen. Ihre Pläne stellte Unitymedia am Donnerstagvormittag auf der Fachmesse "Anga Com" in Köln (14.06.2018) vor. Bis März 2019 sollen 90 Prozent der Kölner Haushalte bereit fürs schnelle Internet sein. Wer von dem schnellen Netz mit Gigabit-Bandbreite profitieren will, muss dafür jedoch 99 Euro pro Monat bezahlen.