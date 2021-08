Initiative "Kurve kriegen" jetzt auch im Rhein-Kreis Neuss

Auch der Rhein-Kreis Neuss ist jetzt dem Präventionsprojekt "Kurve kriegen" beigetreten. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Initiative gehen neben dem Rhein-Kreis in diesem Jahr noch elf weitere neue Standorte in NRW an den Start. Das Projekt soll kriminalitätsgefährdete Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 15 Jahren unterstützen, ehe sie endgültig auf die schiefe Bahn geraten.

NRW-Innenminister Herbert Reul eröffnet den neuen Standort im Rhein-Kreis Neuss

NRW -Innenminister Herbert Reul eröffnete am Montag gemeinsam mit dem Neusser Landrat Hans-Jürgen Petrauschke den neuen Standort in der Neusser Kreispolizeibehörde. " ' Kurve kriegen' ist unser Gold-Standard im Kampf gegen Jugendkriminalität“ , so Reul. Der Rhein-Kreis Neuss ist damit einer von landesweit 35 Standorten, an denen Expertenteams aus Polizei und Jugendhilfe gemeinsam präventiv gegen Jugendkriminalität vorgehen.

Die große Stärke des Projektes liege vor allem darin, dass kriminelles Verhalten bei Kindern und Jugendlichen sehr frühzeitig identifiziert werden könne. "Wir können an der Wurzel beginnen" , erklärt die Sozialarbeiterin Sara Glanz, die das Projekt in Neuss betreut. So bekommen die Familien Unterstützung, noch bevor den Kindern und Jugendlichen gerichtliche Auflagen oder Jugendarrest drohen.

Initiative zieht erfolgreiche Bilanz

Seit dem Start vor zehn Jahren haben nach Angaben der Initiative schon fast 1.700 Kinder und Jugendliche und ihre Eltern das Programm durchlaufen – fast 800 von ihnen haben es erfolgreich abgeschlossen. Im Schnitt begehen vier von zehn Jugendlichen, die das Präventionsprogramm absolviert haben, keine Straftat mehr. Damit liegt die Erfolgsquote bei etwa 40 Prozent. Bei den weiteren 60 Prozent werden Straftaten um mehr als die Hälfte verringert. Besonders erfolgreich ist das Programm im Bereich der Körperverletzungsdelikte: Hier liegt der Rückgang laut Initiative sogar bei 75 Prozent.

Das Programm "Kurve kriegen" richtet sich an junge Menschen, die mit mindestens einer Gewalttat oder drei Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten sind.

Stand: 30.08.2021, 13:53