" Alle kommen zum Kind – nicht umgekehrt". Das ist das Konzept der neuen Einrichtung, die es so in NRW erst einmal gibt. So sollen Kinder und Jugendliche, die von Missbrauch und Vernachlässigung betroffen sind, künftig nicht mehr an verschiedenen Orten Hilfe bekommen, sondern zentral im neuen Kinderschutz-Haus.

Konzept nach skandinavischem Vorbild

Die Idee, alles in einem Haus zu bündeln, geht auf ein skandinavisches Konzept zurück: Das sogenannte " Barnahus ", auf Deutsch " Kinderhaus ". Damit soll ein zentraler Gedanke der UN-Kinderrechtskonvention in die Praxis umgesetzt werden, der das Wohl und die Perspektive von Kindern immer in den Mittelpunkt stellt. In der Einrichtung sollen verschiedene Behörden zum Kinderschutz zusammenarbeiten. Beispielsweise können dann Hilfsangebote wie Therapie- und Beratungsplätze schneller vermittelt werden.

Zeichen für den Kinderschutz in NRW