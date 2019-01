Neuer Intendant für Kölner Schauspiel

Von Maldeghem will die Kölner ins Theater locken

Fassade des Kölner Schauspielhauses

Die Kulturdezernentin Susanne Laugwitz-Aulbach ist überzeugt, dass von Maldeghem die richtige Wahl ist. Der neue Intendant will in Köln mit einem modernen und lebendigen Theater die Kölnerinnen und Kölner ins Schauspiel locken. Dass das Schauspielhaus noch eine Baustelle ist, reize den Theatermacher besonders, sagte von Maldeghem bei seiner Vorstellung. Gebe es in Köln doch hervorragende Interimsbühnen. Auch werde er gerne mit dem derzeitigen Ensemble arbeiten.

Von Jura zum Theater

Bevor Carl Philip von Maldeghem zum Theater kam, hatte er unter anderem Rechtswissenschaften studiert. Über die Salzburger Festspiele kam er 2002 als jüngster Intendant eines großen Sprechtheaters im deutsch-sprachigen Raum zur Schauspielbühne Stuttgart. Seit Herbst 2009 übernahm er die Intendanz am Landestheater Salzburg.

Stand: 24.01.2019, 14:49