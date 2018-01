Düsseldorf will AirBnB-Vermietung einschränken

Düsseldorf will die Vermietung von privaten Wohnungen und Häusern über das beliebte Portal AirBnB einschränken - mit Hilfe einer neuen Wohnraumschutzsatzung. Damit will die Ampelkoalition verhindern, dass Wohnungen in Ferienwohnungen umgewandelt werden und nur noch über Internetplattformen zu haben sind. Demnächst müssten sich AirBnB-Anbieter die Vermietung bei der Stadt genehmigen lassen.

Am Montag (08.01.2018) diskutiert der Wohnungsausschuss im Düsseldorfer Stadtrat über die neue Satzung.

Verbot bei kommerzieller Nutzung

In einigen Fällen müssten Vermieter für eine solche Genehmigung eine Ausgleichszahlung an die Stadt leisten. Die Stadt könnte die Vermietung allerdings verbieten, wenn es sich dabei um eine rein kommerzielle Nutzung handelt. Sie könnte auch einschreiten, wenn Wohnungen mehr als drei Monate "vermeidbar" leer stehen.

FDP kritisiert Wohnraumschutzsatzung

Wo die kommerzielle Vermietung beginnt - darüber gibt es jetzt Streit. Die FDP ist generell für eine Einschränkung von AirBnB, kritisiert die Satzung als zu pauschal und weit gefasst. " Wir sollten das Kind nicht mit dem Bade ausschütten ", sagt Ratsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

" Die Oma, die vorübergehend ein Zimmer vermietet, oder der Student, der während seines Auslandssemesters seine Wohnung untervermietet, sollte das weiterhin tun dürfen. Es muss klarer zwischen privater und kommerzieller Nutzung unterschieden werden ", so Strack-Zimmermann weiter.

Die FDP-Ratsfraktion will den Entwurf im Wohnungsausschuss am kommenden Montag ablehnen. Auch die CDU lehnt den Entwurf ab.

Fehlender Wohnraum in Düsseldorf

Hintergrund der Diskussion ist der fehlende Wohnraum in Düsseldorf. Immer mehr Menschen ziehen in die Stadt. Nach Angaben von AirBnB werden in Düsseldorf etwa 3000 Wohnungen über die beliebte Plattform angeboten.