Fall Jenny Böken: Zeugen sprechen von Vergewaltigung

Familie hält Mord für wahrscheinlich

Für die Familie von Jenny Böken spricht vieles dafür, dass ihre Tochter ermordet wurde. Sie hofft, dass die Staatsanwaltschaft Kiel konsequent ermittelt und nicht nur ein Papiertiger aufgebaut werde, um die Familie zu beruhigen. " Ich würde mir auch wünschen, dass sich die Ermittler einmal mit uns an einen Tisch setzen und gegenseitig Informationen und Hinweise ausgetauscht werden ", sagt Vater Uwe Böken in einem WDR -Interview. Der Anwalt der Familie – Rainer Dietz – weist noch einmal auf zahlreiche Ungereimtheiten hin. " Es besteht der Verdacht, dass Gesundheitsakten manipuliert worden sind und dass es auch Falschaussagen gegeben hat ", so der Anwalt.