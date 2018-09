Der Prozess um die brutale Vergewaltigung einer jungen Studentin in der Bonner Siegaue wird seit Dienstagvormittag (18.09.2018) neu verhandelt. Der Bundesgerichtshof hatte zwar im Juni dieses Jahres den Schuldspruch des Bonner Landgerichts bestätigt, verwies das Verfahren aber zur Verhandlung und Entscheidung zurück an eine andere Strafkammer. Der Verteidiger des Angeklagten hatte Berufung eingelegt.

Schwere Brandverletzungen

Großflächige Pflaster im Nacken, der rechte Arm bis zur Schulter verbunden und gestützt von zwei Justizbeamten. So kommt der Angeklagte in den Gerichtssaal. Gefährlichkeit wie im ersten Prozess, strahlt der 32-Jährige auf Beobachter im Saal nicht mehr aus. Nach seiner Verurteilung hatte er in der JVA Köln seine Zelle angezündet, schwere Brandverletzungen erlitten und wochenlang im Koma gelegen.

Über die Schuld des Täters besteht laut Bundesgerichtshof kein Zweifel. Es geht also jetzt nur noch um die Frage: War der Angeklagte zur Tatzeit voll schuldfähig?