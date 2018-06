Neue Trinkwasserleitung unter dem Rhein in Köln

Die RheinEnergie baut eine Verbindung unter dem Rhein, mit der sie erstmals Trinkwasser von der rechten auf die linke Rheinseite und umgekehrt pumpen kann. Das hilft bei Wasserengpässen auf einer der beiden Rheinseiten. Bislang sind die beiden Wassernetze komplett getrennt.

Erstmals in der Geschichte der öffentlichen Wasserversorgung in Köln schafft die RheinEnergie eine direkte Verbindung zwischen dem links- und dem rechtsrheinischen Trinkwassernetz. Geografisch und historisch bedingt sind diese beiden Versorgungsgebiete bislang getrennt.

Tunnelvortrieb auf Poller Wiesen begonnen

Mit einem Bohrer entsteht unter dem Rhein ein Tunnel.

Nun beginnt die RheinEnergie mit dem Bau eines so genannten Dükers - das ist ein Versorgungstunnel - unter dem Rhein. Der Düker entsteht zwischen den Stadtteilen Poll und Marienburg. Der Tunnelvortrieb auf den Poller Wiesen hat heute (07.06.2018) begonnen.

Hochwertige Trinkwasserversorgung

Der Tunnel unter dem Rhein wird dann künftig Poll und Marienburg verbinden. Diese Baumaßnahme diene einer qualitativ hochwertigen Trinkwasserversorgung für die kommenden Jahrzehnte, so die RheinEnergie. Allerdings werde der Bürger in der Qualität des Trinkwassers keinen Unterschied zu heute spüren.

Die gesamte Baumaßnahme soll bis Ende nächsten Jahres dauern. Für die betroffenen Anlieger am Rhein sollen die Einschränkungen so gering wie möglich gehalten werden, so die RheinEnergie.

Stand: 07.06.2018, 15:10