Sexualdelikte: Weitere Strafkammer für NRW in Köln

Sexual-Straftäter müssen im Rheinland künftig mit schnellerer Bestrafung rechnen. Das Kölner Landgericht eröffnete am Freitag (04.01.2019) eine eigene Strafkammer nur für Sexualstrafverfahren. NRW -Justizminister Peter Biesenbach ( CDU ) und Landgerichts-Präsident Roland Ketterle stellten das Konzept im Kölner Jusitzzentrum vor.

Brennpunkt für Sexualdelikte in Köln

"Köln ist alleine wegen seiner Größe ein Brennpunkt der Sexualstraftaten" , erklärte Justizminister Peter Biesenbach: "Hier sammelt sich alles, was ziemlich widerlich ist." Im ländlichen Bereich gebe es sexuelle Nötigung, Missbrauch oder Vergewaltigung viel seltener. Neben Dortmund werde deshalb nun auch in Köln am Landgericht eine spezialisierte Strafkammer eingerichtet. Das werde die Verfahren beschleunigen, sagte Gerichtspräsident Roland Ketterle.

Bisher häufig lange Wartezeiten

Landgericht Köln

Die neue Kammer sei auch ein Angebot an die Staatsanwaltschaft, erläuterte Minister Biesenbach: "Die hatten offenbar den Eindruck, dass beim Landgericht einiges eher in der Schublade landet." Tatsächlich lägen auf den Schreibtischen der Richter in der neuen Kammer auch einige "Altfälle" . So gebe es eine Anklage, die bereits im Jahr 2015 erhoben worden und bis heute nicht verhandelt sei, so Gerichtspräsident Ketterle.

Minister fordert weitere Spezial-Kammern

Justizminister Biesenbach kündigte an, er wolle in diesem Jahr mit den Präsidentinnen und Präsidenten der anderen Landgerichte in NRW sprechen, in welchen Deliktsbereichen die Einrichtung spezialisierter Kammern wie in Köln sinnvoll seien.

Stand: 04.01.2019, 13:22