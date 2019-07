Seilbahn soll Kölner Messe mit Hauptbahnhof verbinden

Das Gondel-System soll unwettertauglich sein

Hintergrund der Idee ist die Bebauung der MesseCity Köln am Bahnhof Köln Messe/Deutz. Dort entstehen auf 132.000 Quadratmetern Bürogebäude und Hotels. Dieses Geschäftsviertel soll mit der Seilbahn direkt an den Hauptbahnhof und die Innenstadt angebunden und gleichzeitig die Hohenzollernbrücke entlastet werden, so der Plan der Projektbeteiligten.

Noch ist die Seilbahn nur eine Idee

Wo die Stationen gebaut werden könnten, ist unklar

" Eine Seilbahn über den Rhein wäre deutlich schneller und günstiger zu realisieren als etwa eine U-Bahn ", erklärt Rainer Maria Schäfer von Strabag Real Estate. " Man muss lediglich zwei Masten und zwei Stationen bauen, die Errichtung einer solchen Seilbahn könnte in zwei Jahren umgesetzt werden ." Bis es soweit ist müssen Stadt, Politik und Kölner Verkehrsbetriebe den Plänen jedoch erstmal zustimmen - wie lange das dauert, ist unklar.

Vorbild Koblenz

In Koblenz schweben Gondeln bereits über den Rhein

Die Seilbahn soll in den öffentlichen Nahverkehr eingebunden werden, so die Pläne. Mit der langsamen Seilbahn an der Zoobrücke sei die geplante moderne Seilbahn an der Hohenzollernbrücke nicht vergleichbar. Vorbild für das Projekt ist die Seilbahn in Koblenz. Auch sie führt über den Rhein und verbindet die Rheinpromenade mit der Festung Ehrenbreitstein. Ihre Baukosten betrugen rund zwölf Millionen Euro.