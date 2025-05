Der Trinkwasserschutz für die Menschen in Düsseldorf am Niederrhein soll künftig noch besser und effektiver werden. Dafür hat das Landesamt für Umwelt, Natur und Klima ( LANUK ) am Mittwoch eine modernisierte Messstelle in Düsseldorf-Flehe in Betrieb genommen.

Sie kann künftig ferngesteuert die Wasserqualität im Rhein messen - und zwar bei Bedarf alle zwei Stunden statt wie bisher "nur" alle acht Stunden.

Präzisere Vorwarnung für Wasserwerke

Sollten in den Wasserproben erhöhte Schadstoffwerte gemessen werden, sollen Wasserwerke entlang des Rheins präziser als bisher vorgewarnt werden können, wann und in welchem Umfang die "Schadstoffwelle" bei ihnen ankommt, erklärte ein LANUK -Sprecher. Die können dann die Wasserentnahme aus dem Rhein für die Trinkwasseraufbereitung stoppen, bis die Schadstoffe vorbeigezogen sind.

" Das Trinkwasser in Düsseldorf stammt zu rund drei Vierteln aus Rheinuferfiltrat. Die Gewässerüberwachung am Rhein liegt uns deswegen besonders am Herzen ", sagte Christoph Wagner, Leiter der Wasserwerke bei den Stadtwerken Düsseldorf.

Mehr Überwachung nach Chemie-Störfall bei Sandoz

Die Gewässerüberwachung entlang des Rheins wurde nach dem Chemie-Störfall im schweizerischen Sandoz-Konzern bei Basel 1986 systematisch ausgeweitet. Nach einem Brand gelangten etwa 20 Tonnen des hoch belasteten Löschschaums in den Rhein.

Unscheinbarer Messcontainer auf dem Wasserwerk-Gelände

In den darauffolgenden Tagen strömte das vergiftete Rheinwasser mehr als 400 Kilometer flussabwärts und führte zu einem massiven Fischsterben. In den Niederlanden wurde zudem die Trinkwasserversorgung stark beeinträchtigt. Die Messstelle in Düsseldorf-Flehe wurde 1990 in Betrieb genommen und in internationale Messprogramme eingebettet.

Weiterentwicklung der chemischen Analytik

Moderne Messtechnik für das Rheinwasser

Weil sich die chemische Analytik seit den 1980er-Jahren sehr stark weiterentwickelt hat und viele Stoffe sehr empfindlich gemessen werden können, wurde die Düsseldorfer Messstelle jetzt modernisiert. Immer mehr Substanzen, die lebende Organismen in Gewässern schädigen können, können durch die moderne Gewässerüberwachung auch in geringsten Mengen gemessen werden, teilt das LANUK mit.

Der "Warn- und Alarmplan" für den Rhein stellt sicher, dass Behörden und Trinkwasserwerke unverzüglich über jede gefundene Verunreinigung informiert werden, um das Trinkwasser für die Region bestmöglich zu schützen. " Als indirekte Trinkwasserquelle hat der Rhein eine große Bedeutung, deswegen sehen wir uns für den 225 Kilometer langen Rheinabschnitt in NRW mit einer besonderen Verantwortung ", so LANUK -Präsidentin Elke Reichert.

