Die Bundeskunsthalle in Bonn hat bald zum ersten Mal eine Frau an ihrer Spitze. Eva Kraus wird im kommenden Jahr die neue Intendantin des Museums, das zu den besucherstärksten in Deutschland gehört.

Nach Stationen in Wien, New York, München und Nürnberg kommt Eva Kraus jetzt an den Rhein. Sie sei eine hochqualifizierte Kulturmanagerin, die das Renommee der Bundeskunsthalle sichern und ihr auch neue Akzente geben werde, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters über die künftige Intendantin.