Lange wurde über sie diskutiert, jetzt sind die da: Zwei neue Expressbuslinien fahren am Montagmorgen (16.12.2019) erstmals aus dem Kölner Westen in die Innenstadt. Die Busse sollen die oft völlig überfüllten Stadtbahnen entlasten, denn bis die Straßenbahnstrecke ausgebaut wird, wird es noch Jahre dauern.

Neue Buslinien als Verbindung zur Innenstadt

Die Idee: Die Busse der neuen Linien 172 und 173 bringen die Fahrgäste im Berufsverkehr aus den Wohngebieten Widdersdorf und Weiden in die Innenstadt. Beide Linien verkehren montags bis freitags am Morgen von etwa 7 bis 9 Uhr und dann wieder am Nachmittag von etwa 15 bis 19 Uhr im 10-Minuten-Takt. Die Zeitersparnis gegenüber der Straßenbahnfahrt ist eher überschaubar, doch mit der Direktverbindung und der engen Taktung wollen die Kölner Verkehrs-Betriebe Fahrgäste gewinnen.

Eigene Busspur sorgt für Diskussionen

Die Busse bekommen auf der Aachener Straße eine eigene Expressbus-Spur: In dem Bereich, in dem die Straße dreispurig ist, wird den Autofahrern ein Fahrstreifen weggenommen und zur reinen Busspur. Die Pläne hatten in Köln für Diskussionen gesorgt – Pendler fürchten ein Verkehrschaos. Die Strecke ist eine Haupteinfallstraße aus benachbarten Städten wie Frechen nach Köln. Wer hier morgens zur Arbeit in die Stadt muss, muss sich nun auf noch mehr Stau einstellen, als ohnehin schon.