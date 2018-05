Denkmal für Cap-Anamur-Gründer Rupert Neudeck

Ein Denkmal erinnert künftig an Rupert Neudeck, den Gründer der Hilfsorganisation "Cap Anamur". Am Samstag (12.05.2018) wird es in seiner Heimatstadt Troisdorf enthüllt. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) ist einer der Redner beim Festakt.

Das Denkmal besteht aus einem Relief mit dem Bild Neudecks, das auf einem Gedenkstein angebracht ist. Die Kosten dafür tragen ehemalige vietnamesische Flüchtlinge, die Neudeck und seiner Frau Christel immer eng verbunden blieben.