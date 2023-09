Neu im Dorf - Was Großstädter aufs Land zieht und was sie dort erwartet

Erfolgsfaktoren: Bahnanschluss, Kitaplatz, Glasfaser

Anna-Katharina Horst

In Weilerswist ist die Einwohnerzahl ab 2011 sehr schnell um mehr als 12 Prozent angestiegen. Für Bürgermeisterin Anna-Katharina Horst (parteilos) sorgen die neuen Familien für mehr Vielfalt in der Gemeinde, aber auch für mehr Arbeit: " Die Tendenz geht zum dritten Kind, das bedeutet, dass wir als Gemeinde Kitaplätze schaffen müssen, die Grundschulen erweitern und als nächstes ist die Gesamtschule dran ."

Für ehemalige Städter ist der Umzug aufs Land oft eine Umgewöhnung. Melanie Böhmer lebt zwar schon seit 15 Jahren in Weilerswist, aber ihre Tochter sollte in Köln zur Welt kommen, so wie sie selbst: "S uper wäre, wenn man in der Woche mitten im Leben in einer Jugendstilwohnung mit Stuckdecke wohnt, und am Wochenende hier raus aufs Land kommt ."

Gefahr von Neubau-Ghettos

Die Autoren der Studie warnen davor, dass die neuen Landbewohner in den Neubaugebieten unter sich bleiben und kein Kontakt zu den Dorfbewohnern entsteht. In Weilerswist kennt man das. Zu Beginn kam Neid bei den Alteingesessenen auf, weil im Neubaugebiet moderne Spielplätze und frisch eingerichtete Kitas errichtet wurden. Geholfen hat, dass die neuen Einwohner erst einen Freundeskreis gründeten und dann den Kontakt mit anderen Vereinen in der Gemeinde suchten.