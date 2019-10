Netzbetreiber baut neue Stromleitung im Rheinland

Im Kölner Westen werden momentan riesige Strommasten gebaut. Sie sind Teil einer neuen Freileitung des Netzbetreibers Amprion in Richtung Süden. Die neue Leitung soll durch den Rhein-Erft-Kreis und durch Köln weiter durch den Rhein-Sieg-Kreis in Richtung Ahrweiler führen. Wer Köln in Richtung Westen verlässt, kann sie nicht übersehen. Die Strommasten ragen bis zu 90 Meter über die Verkehrsachse Aachener Straße hinaus in den Himmel.

Zahl der Strommasten halbiert sich

Mehrere Arbeiter fügen in luftiger Höhe Metallteile zusammen. So entstehen momentan 20 neue Masten zwischen Brauweiler, Weiden und Frechen. An den Stahlgestellen sollen die Leitungen von 40 alten Masten gebündelt werden, die Zahl der Masten wird so halbiert.