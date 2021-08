Hilfe bei Löscharbeiten: Nettetal spendet Feuerwehrwagen für Griechenland

Mit dabei sind auch zwei freiwillige Feuerwehrmänner aus Kaldenkirchen. Rund 2400 Kilometer wollen sie in drei Tagen schaffen. Mit an Bord sind auch Hilfsgüter wie Hygieneartikel, Corona-Schutzmasken und Desinfektionsmittel. Erst geht es also auf die Insel Euböa, dann wird der Wagen in den Norden Griechenlands geschickt, um - so die Hoffnung - dort den Weg für den Aufbau einer freiwilligen Feuerwehr zu ebnen.

Fahrt nach Griechenland hat zwei Ziele

"Es gibt keine Freiwillige Feuerwehr wie hier in Deutschland," erklärt Ioannidis. "Ich hoffe, dass man jetzt durch diesen großen Schaden vernünftiger geworden ist und dass man versucht, mithilfe von vielen hier in Deutschland die Freiwillige Feuerwehr in Griechenland aufzubauen."

Die Nettetaler Hilfsorganisation "Human Plus" versuche seit Jahren, die Politik in Griechenland zu überzeugen, dass etwas getan werden müsse. " Mit einer Freiwilligen Feuerwehr können die Brände, die jedes Jahr auftreten, effektiver gelöscht werden ", glaubt Ioannidis.

Erstmal steht allerdings das kurzfristige Ziel im Vordergrund, rechtzeitig in Griechenland anzukommen und wirklich helfen zu können. Der gebürtige Grieche ist sich sicher, dass sie zumindest dieses Ziel erreichen.