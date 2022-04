Anlaufstelle für Tierbabys - das Welpenwaisenhaus in Nettersheim

Es ist wie die Ruhe vor dem Sturm: „Vier Katzenkinder und drei Hundebabys haben wir momentan“ , erzählt Nadja Lucaßen: „Das ist schon eher entspannt“ , wundert sich die 35-Jährige, die in Stoßzeiten bis zu 20 Welpen oder Katzenbabys betreut.

Auch die Junghunde brauchen viel Zuneigung und Freilauf

Sie führt mit ihrer Mutter Gabriele das Welpenwaisenhaus NRW e.V. in Nettersheim. Das spezielle Tierheim in der Eifel nimmt seit 2004 Tierkinder auf, die aus verschiedenen Gründen in Not geraten sind. Die Bandbreite reicht vom Mülleimer-Fund, über den Hochwasser-Findling bis hin zum kompletten Hunde-Wurf, dessen Mutter bei der Geburt gestorben ist.

Überforderte Tierhalter

Im Ernstfall nehmen die Tierschützer auch Welpen von anderen Tierheimen aus dem Ausland auf. Vor allem in den Ferien, wenn die Leute in Urlaub fahren, werden Welpen im Waisenhaus abgegeben: „Seit der Corona-Pandemie haben sich viele Menschen ein Tier angeschafft und dann festgestellt, dass die Arbeit im Homeoffice nicht automatisch mehr Freizeit bedeutet, sich um ein Tier kümmern zu können“ , erzählt die ehrenamtliche Tierschützerin: „Viele Leute schämen sich dann, wenn sie ein Tier am Welpenwaisenhaus abgeben“ , berichtet Lucaßen. „Einige können die Futterkosten nicht tragen oder sind schlicht mit dem Tier überfordert.“

Knochenjob Welpenaufzucht

Denn Hundewelpen sind nicht stubenrein. Das heißt auch für die Tierschützer ständig zu putzen, wenn die Tierbabys ihr Geschäft verrichten. Außerdem benötigen die Babytiere alle zwei bis drei Stunden spezielle Flaschenmilch. Die ist teuer. Eine Dose Pulvermilch kostet um die 20 Euro und hält nur wenige Tage. Die meisten Baby-Tiere können ab dem Alter von drei Monaten vermittelt werden. Durch Beratungs- und Kennenlerngespräche versucht Nadja Lucaßen den idealen Besitzer für jedes Tier zu finden.