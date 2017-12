Nettersheim gewinnt Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Das Naturzentrum ist bedeutend für die Eifel

Nettersheim besteht größtenteils aus Landschaftsschutzgebieten und historischen Sehenswürdigkeiten. Seit 1989 existiert das Naturzentrum. Generationen von Schulkinder haben dort schon Fossilien sowie Lebewesen in den Gewässern gesucht und vor allem den Wald erforscht. Im Laufe der Zeit hat sich ein Holzkompetenzzentrum entwickelt und die Gemeinde hat bewusst die Entwicklung der Bewohner gefördert. Bauherrn können sich beraten lassen, genauso wie Firmen und Familien.

Tante Emmas Laden lebt

Die Einwohner des Dorfes Frohngau haben ihre alte Schule in einen Lebensmittelladen und Café umgebaut. Seit fünf Jahren können nicht nur die Dorfbewohner wieder in der Nachbarschaft einkaufen. Auch der Ort Nettersheim bietet den Einwohnern mittlerweile Geschäfte und alles, was ein Dorf haben sollte. Sogar eine Bücherei mit einem Buchladen unter einem Dach. Dort finden Literaturseminare für Kinder und Erwachsene statt.

Ruhm ist wichtiger als Geld