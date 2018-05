Bundeskunsthalle eröffnet Nasca-Ausstellung

Ab Donnerstag (10.05.2018) geht es nach Gurlitt in die Pampa: Die Bonner Bundeskunsthalle zeigt in einer riesigen archäologischen Schau spektakuläre Funde eines indigenen Volks. Funde, die sonst nur in Peru zu sehen sind.

Spektakuläre Funde aus der Wüste Perus

Nasca-Linien: Rätselhafte Scharrbilder

"Nasca - Peru. Auf Spurensuche in der Wüste" heißt die Ausstellung. Zu sehen sind ungefähr 2000 Jahre alte Keramikgefäße, tönerne Panflöten, Trommeln und Textilien. Dazu kommt die Auseinandersetzung mit den weltberühmten Nasca-Linien. Das sind rätselhafte Scharrbilder in den Schotterflächen Perus.

Ausstellung multimedial begleitet

Sie sehen aus wie Labyrinthe, die in den Boden gekratzt wurden. Manche stellen sogar Figuren dar, wie zum Beispiel einen 135 Meter großen Affen. Das alles wird auch in zahlreichen Videos mit Aufnahmen aus Drohnen gezeigt. Bis Mitte September können Besucher versuchen, diese uralten Zeichen in Bonn zu enträtseln.