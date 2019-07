In der Kölner Innenstadt sind mehr als 70 Radfahrer am Freitagabend (12.07.2019) zu einer besonderen Demonstration aufgebrochen: dem ersten "Naked Bike Ride" in Köln. Dabei trugen sie möglichst wenig Kleidung, um zu zeigen, wie verletzlich Radfahrer im Straßenverkehr sind.

Ganz nackt war bei der Demonstration aber niemand. Die Polizei hatte im Vorfeld angekündigt, dass nackten Radfahrern ein Bußgeld oder eine Anzeige drohen. So kamen die Demonstranten in bunten Kostümen, in Unterwäsche oder "oben ohne" mit kurzer Hose. "Für das erste Mal sind wir ganz zufrieden mit der Zahl der Teilnehmer" , bilanziert Mitorganisator Christian Stunz.

Demonstranten fordern breitere Radwege

Teilnehmer des Naked Bike Ride Cologne