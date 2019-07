Hitze lähmt Teile des ICE-Verkehrs

Werkstätten arbeiten mit Hochdruck

An den ICE-Zügen sind Klimaanlagen oder andere technische Teile wegen der Hitze überlastet. Sie werden nach und nach unter anderem in der ICE-Werkstatt in Köln repariert. Die Lage können sich möglicherweise am Freitag (26.07.2019) Nachmittag entspannen wenn reparierte ICE wieder einsetzbar seien, sagte ein Bahnsprecher.