Nach "Friederike": Sturmbilanz in Duisburg und am Niederrhein

Wie in ganz NRW konnten auch in Duisburg und am Niederrhein viele Bahnpendler am Morgen nur eingeschränkt fahren. Gerade kleinere Bahnhöfe rund um Duisburg werden nicht angefahren. Die Busse und Bahnen im Duisburger Nahverkehr fahren allerdings wieder ohne Einschränkungen. Außer kurzen Staus kommt es laut WDR-Verkehrsservice auf den Autobahnen in Duisburg und am Niederrhein aber zu keinen größeren Einschränkungen oder Sperrungen.

Stromausfall dauert an

In Wesel, Alpen, Rheinberg und Rees sind immer noch 1200 Haushalte ohne Strom. Der Betreiber Westnetz versucht die Störung seit den Morgenstunden zu beheben. Wann die betroffenen Kunden wieder Strom haben, ist aber unklar.

Grundschuldach landete in Gärten

In Duisburg hat der Sturm das Dach der Grundschule Beeckerwerth abgerissen. Teile des Flachdachs wurden auf die Straße und in die Gärten der angrenzenden Wohnhäuser geschleudert. "Ich dachte, es wäre ein Erdbeben. So etwas habe ich noch nie erlebt" , sagt Anwohnerin Elisabeth Hoffmann. Seit Freitagmorgen (19.01.2018) räumen Dachdecker die losen Dachteile weg, um ein Wegfliegen zu verhindern. Die Schule bleibt vorerst geschlossen.

Duisburger Zoo geschlossen

Auch im Duisburger Zoo muss in den nächsten Tagen noch aufgeräumt werden. Deswegen bleibt er Zoo am Freitag (19.01.2018) für Besucher geschlossen. Per Twitter verkündete die Stadt, dass alle Tiere und Mitarbeiter das Orkantief gut überstanden haben.

Stand: 19.01.2018, 10:44