Weilerswist: Flohmarkt zum Gedenken an Holger Czukay

Von Anne Burghard

Er war ein herausragender Musiker und, Produzent: Der kürzlich verstorbene Mitbegründer der 1970-er Jahre-Band Can, Holger Czukay. Am Donnerstag (28.12.2017) gab es einen nicht alltäglichen Nachlass-Flohmarkt in seiner ehemaligen Studio-Wohnung.