Nach dem Hochwasser in Düsseldorf: Tonnenweise Müll

Der Bürgersteig ist an der Glashüttenstraße zu Anfang der Woche kaum noch nutzbar. Nur im Slalom kommt man an den durchtränkten Möbeln, kaputten Regalen und Kühlschränken vorbei. Die Anwohner der alten Glashütten-Siedlung stellen seit Tagen ab, was in den Kellern und Souterrainwohnungen vom Hochwasser zerstört wurde - und das, obwohl die Awista bereits am Samstag in einem Großeinsatz Sperrmüll abtransportiert hat.

Ostparksiedlung geflutet

Das Hochwasser an der Düssel hatte vor allem die Düsseldorfer Stadtteile Gerresheim und Vennhausen getroffen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war die Düssel von einem Meter auf ein historisches Hochwasser von über drei Meter angeschwollen und hatte in den Vierteln ein verheerendes Hochwasser angerichtet. Zahlreiche Keller waren vollgelaufen und Straßen überschwemmt worden.

Einsatzkräfte versuchen den Damm in der Ostparksiedlung zu sichern

Viele Anwohner der Ostparksiedlung im Stadtteil Gerresheim mussten zeitweise ihre Wohnungen verlassen, das Wasser stand meterhoch in den Häusern. Zunächst hatte die Feuerwehr noch versucht, die Siedlung zu schützen, und über 25.000 Sandsäcke zu einem 700 Metern langen Damm aufgeschichtet – doch alles vergebens: Nach und nach brach der Damm in der Nacht zu Donnerstag an immer mehr Stellen. Die Ostparksiedlung mit 350 Gebäuden wurde geflutet.

Ein Todesopfer bei Hochwasser in Vennhausen

Überschwemmung in einer Wohnsiedlung in Düsseldorf-Vennhausen

Auch eine Siedlung in Vennhausen hatte es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schwer erwischt. Am Donnerstagmorgen stand das Wasser auf den Straßen dort kniehoch. Anwohner waren mit Schlauchbooten unterwegs, um nach dem Rechten zu schauen. Ein Anwohner berichtete dem WDR, dass beim ihm im Keller das Wasser 1,80 Meter hoch stand. Da die Feuerwehr gar nicht so schnell vorankam, halfen sich die Nachbarn gegenseitig – ohne Strom, mit Eimern, Schläuchen und geliehenen Stromaggregaten.

Wie die Polizei am Donnerstagabend bekannt gab, wurde bei den Unwettereinsätzen eine männliche Person tot in einer Souterrain-Wohnung in Vennhausen gefunden. Beim Abpumpen der Wassermassen fanden die Retter den Leichnam des 57-jährigen Mannes.

Ganze Straßen mussten wegen Überflutungen gesperrt werden

Insgesamt musste die Feuerwehr seit dem Beginn der Unwetter am Mittwoch nach eigenen Angaben zu über 2000 Einsätzen ausrücken. Teilweise mussten in Düsseldorf ganze Straßen gesperrt werden, weil sie überflutet waren, so die B8 oder die A44.

350 Tonnen Sperrmüll - Aufräumen nach der Flut

Seit Freitag pumpen die Anwohner nun ihre Häuser aus und räumen nasse Gegenstände auf die Straße. Die Wassermassen sind zwar weg, aber jetzt türmt sich der nasse Sperrmüll auf den Straßen.

Allein am Wochenende hat die Awista rund 350 Tonnen Sperrmüll eingesammelt, “ aber das hat bei Weitem nicht gereicht ”, sagt eine Anwohnerin dem WDR. “ Wir können gar nicht alles rausstellen, weil wir sonst den Bürgersteig komplett blockieren oder Sachen auf die Straße fallen könnten. ” Warum es so lange dauert, bis die Awista die nächste Fuhre schickt, kann sie nicht verstehen. “ Im Keller fängt auch alles an zu riechen ”, sagt sie, möchte namentlich aber lieber nicht genannt werden.

Andere Städte helfen bei der Entsorgung

350 Tonnen Sperrgut hat die Awista in Düsseldorf allein am Wochenende eingesammelt

Tatsächlich hat die Awista für die Aktion sogar zusätzliche Hilfe organisiert – auch aus anderen Städten. “ Aus Leverkusen bekamen wir zusätzlich Fahrzeuge, aus Mönchengladbach eine Mannschaft ”, sagt Ralf Böhme, Sprecher der Awista . Für den Einsatz am Samstag wurden außerdem zusätzlich Müllmänner und Straßenreiniger eingesetzt. “ Eigentlich haben wir 20 Sperrmüll-Fahrzeuge. Am Samstag waren wir mit 30 unterwegs und mit 80 Mann im Einsatz ”, so Böhme.

Da in den Hochwassergebieten erneut große Abfallmengen an den Straßenrand gestellt wurden, wurden die betroffenen Siedlungen auch zum Wochenanfang noch einmal abgefahren.

Sperrmüll darf weiter rausgestellt werden - notfalls auch ohne Anmeldung

Warum der Müll trotzdem nicht weniger zu werden scheint? “Es ist einfach eine zu große Menge, und wir haben am Ende nur eine gewisse Kapazität”, sagt der Awista -Sprecher. “ Wir gehen davon aus, dass die Aufräumarbeiten noch bis zu zwei Wochen dauern werden. Es werden ja auch noch weiterhin Sachen auf die Straße gestellt .”