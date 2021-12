Currenta: Keine Klarheit über Giftmenge im Rhein nach Explosion

Die Kölner Bezirksregierung hat gegenüber dem WDR eingeräumt, dass "keine weiteren Angaben zur tatsächlich eingeleiteten Fracht" gemacht werden können. Für das Insektengift namens Clothianidin gilt im Rhein ein Schwellenwert von 15 Kilogramm pro Tag. Wenn dieser Wert überschritten wird, muss Internationaler Rheinalarm ausgelöst werden.

NRW hätte Rheinalarm auslösen müssen

"Ob der Schwellenwert überschritten wurde, ist bis heute nicht eindeutig geklärt" , sagt der Wasserexperte des BUND , Paul Kröfges.

"Als Currenta nach der Explosion kontaminiertes Löschwasser in den Rhein geleitet hat, konnte niemand wissen, wie viel Clothianidin darin enthalten war. In dieser Situation hätte zwingend Rheinalarm ausgelöst werden müssen, um die Wasserwerke entlang des Rheins vor dem giftigen Stoff zu warnen." Paul Kröfges, Wasserexperte des BUND

Laut Kölner Bezirksregierung wurde die Menge des Insektengiftes erst berechnet, nachdem Currenta das kontaminierte Löschwasser bereits tagelang in den Rhein geleitet hatte.

BUND kritisiert, dass zu wenig Messwerte vorliegen

Die Berechnung beruht nach Angaben der Bezirksregierung auf Mittelwerten, die an neun Tagen am Auslass der Kläranlage in Bürrig gemessen wurden. Danach seien im Durchschnitt pro Tag 7,1 Kilogramm Clothianidin in den Rhein geflossen. An dem Tag, an dem die höchste Konzentration im Abwasser gemessen wurde, seien für den gesamten Tag 8,5 Kilogramm berechnet worden. "Es liegen viel zu wenige Messwerte vor, um zuverlässig klären zu können, ob an einem der Tage die Schwelle von 15 Kilogramm überschritten wurde" , sagt Wasserexperte Kröfges.