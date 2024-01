"Man geht mit wacheren Augen durch die Gegend" – Vögel zählen im eigenen Garten

Ulrich Schwenk ist schon seit Jahren dabei. Der Vorsitzende des NABU Aachen hat seinen eigenen Garten dadurch nochmal auf ganz andere Art und Weise kennengelernt. " Man geht mit viel wacheren Augen durch die Gegend, wenn man die Vögel um sich herum einmal wahrnimmt ", erzählt er.

Durch seine Liebe zur Tierfotografie hat Schwenk den Kontakt zum NABU gefunden. Jetzt ist er begeisterter Vogel-Liebhaber und will sie nicht nur fotografieren, sondern auch schützen. " Die Vögel in meinem Garten kennen mich schon, die kommen immer an, wenn ich vor der Terrassentür im Garten stehe und meine Zigarette rauche ", erzählt Schwenk lachend.

Ulrich Schwenk vom NABU Aachen